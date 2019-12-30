|Транспорт
|31.12.2019
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Пропускной пункт Монды в Бурятии не будет работать до 9 января
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Бурятия, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропускной пункт Монды в Бурятии не будет работать до 9 января. Об этом сообщает Агентство по туризму Иркутской области.
– По информации Пограничного управления по Республике Бурятия ФСБ России, в связи с новогодними праздниками, по согласованию с монгольской стороной, в период с 1 января по 8 января 2020 года пропуск людей и машин в автомобильном пункте пропуска Монды осуществляться не будет, – говорится в сообщении.
Работа возобновится с 9 января 2020 года.