Бурятия, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропускной пункт Монды в Бурятии не будет работать до 9 января. Об этом сообщает Агентство по туризму Иркутской области.

– По информации Пограничного управления по Республике Бурятия ФСБ России, в связи с новогодними праздниками, по согласованию с монгольской стороной, в период с 1 января по 8 января 2020 года пропуск людей и машин в автомобильном пункте пропуска Монды осуществляться не будет, – говорится в сообщении.

Работа возобновится с 9 января 2020 года.