Путепровод в Заларинском районе обещают ввести в эксплуатацию в следующем году

Заларинский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Путепровод через железную дорогу в рабочем поселке Залари будет введен в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Накануне замминистра посетил объект, проверил ход работ, пишет пресс-служба губернатора. Сметная стоимость строительства путепровода с устройством развязки составляет 400 млн рублей, 372 млн из них – средства областного бюджета, которые предоставляются в виде субсидии с 2018 по 2020 год.

Сейчас на объекте подрядная организация АО «Дорожная служба Иркутской области» готовится к монтажу балок через железную дорогу. Ввод социально значимого объекта общей протяженностью 1,7 км планируется в 2020 году. В настоящее время в Заларинском районе и в поселке Залари проживает 27,9 тысячи человек. Железная дорога делит Заларинский район и Залари на две части.

– Жителям, автомашинам скорой помощи, пожарным автомашинам приходится подолгу стоять в ожидании проезда через переезд. Это, конечно, негативно сказывается на экономике района, доступности медицинской помощи, ликвидации пожаров. Ввод объекта позволит решить эти проблемы, – подчеркнул Евгений Липатов.

Замминистра также посетил еще один объект, на который выделены средства областного бюджета – капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в Тулуне. Его сметная стоимость – 150 млн рублей, из которых 138 млн – средства субсидии из региональной казны.

Работы планируется провести этапами, в течение трех лет, с введением в эксплуатацию 2,4 км в 2021 году. Сейчас производится разборка существующего дорожного покрытия, устройство тротуаров и основания. Улица Ленина является одной из главных магистралей Тулуна. На ней расположены магазины, аптеки, по ней осуществляется проезд к МБОУ СОШ № 1, МДОУ детский сад «Улыбка», МДОУ детский сад «Лучик», детской художественной школе.