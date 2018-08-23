|Транспорт
|24.08.2018
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Расписание дневной электрички из Слюдянки в Иркутск изменится на четыре выходных
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Слюдянка, Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пригородного поезда №6317 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный изменится 25 и 26 августа, а также 1 и 2 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Электричка будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14:00 (вместо 14:11) и прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17:44 (вместо 17:41).
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить
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