Расписание дневной электрички из Слюдянки в Иркутск изменится на четыре выходных

Слюдянка, Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пригородного поезда №6317 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный изменится 25 и 26 августа, а также 1 и 2 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Электричка будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14:00 (вместо 14:11) и прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17:44 (вместо 17:41).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» .