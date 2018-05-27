|Транспорт
|28.05.2018
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Расписание двух электричек от Тайшета до Нижнеудинска изменится на 10 дней
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Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Ук – Курят с 29 мая по 8 июня 2018 года включительно изменяется расписание движения пригородных поездов №6402 «Тайшет – Нижнеудинск» и №6403 «Нижнеудинск – Тайшет».
Об этом сообщает пресс-служба БППК.
Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте
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