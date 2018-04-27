Расписание двух электричек в Иркутской области изменяется до 6 мая

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание следования по ВСЖД пригородных поездов №6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный и №6317 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный изменяется до 6 мая 2018 года.

В дни следования 27, 30 апреля и с 1 по 4 мая 2018 года отправление поезда №6315 со станции Подкаменная назначено в 15.38 вместо 15.32. Прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.47. Время здесь и далее указано местное.

В дни следования 28, 29 апреля и 5,6 мая 2018 года отправление поезда №6317 со станции Слюдянка-1 назначено на 14.03 вместо 14.11. Прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.47 вместо 17.41.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в дальнейшем пригородные поезда будут следовать по нормативному расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».