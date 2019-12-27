Расписание двух пригородных поездов на участке Вихоревка – Новобратск изменится 31 декабря

Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Для удобства граждан на участке Вихоревка – Новобратск Восточно-Сибирской железной дороги 31 декабря 2019 года изменится расписание пригородных поездов № 6020 и № 6021. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пригородный поезд № 6020 сообщением Вихоревка – Новобратск со станции Вихоревка будет отправляться в 22:10 (вместо 23:10), на станцию Новобратск прибывать в 23:04 (вместо 00:04).

Пригородный поезд № 6021 сообщением Новобратск – Вихоревка со станции Новобратск будет отправляться в 20:50 (вместо 21:50), на станцию Вихоревка прибывать в 21:46 (вместо 22:46).

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».