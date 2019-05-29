Расписание электричек на участке Тайшет – Саранчет изменится с 30 мая

Тайшетский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В период с 30 мая по 10 июня пригородные поезда №6471, №6743 Тайшет – Саранчет и №6742 Саранчет – Тайшет будут следовать по измененному расписанию.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, пригородный поезд №6741 сообщением Тайшет – Саранчет будет отправляться 31 мая, 3 и 7 июня со станции Тайшет в 08:15 (вместо 08:12), прибудет на станцию Саранчет в 09:40 (вместо 09:37).

Пригородный поезд №6743 сообщением Тайшет – Саранчет отправляется 31 мая, 3, 7 и 10 июня со станции Тайшет в 20:15 (вместо 19:30), прибытие на станцию Саранчет – в 21:34 (вместо 20:49).

Пригородный поезд №6742 сообщением Саранчет – Тайшет отправляется 31 мая, 3, 7 и 10 июня 2019 года со станции Саранчет в 21:50 (вместо 21:23), прибытие на станцию Тайшет – в 23:06 (вместо 22:39).

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».