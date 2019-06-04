Расписание электричек слюдянского направления изменится с 6 июня

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 6 июня по 1 июля 2019 года по вторникам и четвергам изменятся расписание и маршруты следования движения пригородных поездов на участке Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. Расписание меняется у электричек: № 6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 будет отправляться со ст. Иркутск-Сортировочный в 09.41 (вместо 08.51), прибытие на ст. Слюдянка-1 в 13.14 (вместо 12.20).

№ 6329 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный будет отправляться со ст. Слюдянка-1 в 17.50 (вместо 18.15), прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 21.21 (вместо 21.42).

№ 6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая будет курсировать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 13.25, прибытие на ст. Большой Луг в 14.46.

№ 6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный будет курсировать по маршруту Большой Луг – Иркутск-Сортировочный. Отправление со ст. Большой Луг в 18.59, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 20.23.

№ 6315 Подкаменная – Иркутск-Сортировочный будет курсировать по маршруту Большой Луг – Иркутск-Сортировочный. Отправление со ст. Большой Луг в 16:18, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 17:45.

№ 6606 Слюдянка-1 – Выдрино будет отправляться со ст. Слюдянка-1 в 14.14 (вместо 14.35), прибытие на ст. Выдрино в 15.50 (вместо16.11).

№ 6605 Выдрино – Слюдянка-1 будет отправляться со ст. Выдрино в 16.04 (вместо 16.29), прибытие на ст. Слюдянка-1 в 17.40 (вместо18.05).

№ 6324 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 и № 6334 Иркутск-Сортировочный – Байкальск будут следовать сдвоенным составом. Отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 18.55, прибытие на ст. Слюдянка-1 в 22.21, прибытие на ст. Байкальск в 23.43. Время указано местное. В остальные дни недели поезда следуют без изменения расписания. Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» . ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: всжд

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