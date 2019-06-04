|Транспорт
|05.06.2019
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Расписание электричек слюдянского направления изменится с 6 июня
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Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 6 июня по 1 июля 2019 года по вторникам и четвергам изменятся расписание и маршруты следования движения пригородных поездов на участке Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Расписание меняется у электричек:
Время указано местное. В остальные дни недели поезда следуют без изменения расписания.
Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить