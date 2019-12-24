Расписание электрички №6063 Лена – Коршуниха-Ангарска изменится с 26 декабря

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Для удобства пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге с 26 декабря 2019 года изменится расписание пригородного поезда № 6063 сообщением Лена – Коршуниха-Ангарская. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ежедневно пригородный поезд со станции Лена будет отправляться в 18:19 (вместо 17:30), на станцию Коршуниха-Ангарская будет прибывать в 21:38 (вместо 20:49). Время местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».