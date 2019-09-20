Расписание нескольких пассажирских поездов изменится с 23 сентября на ВСЖД

Иркутская область, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 23 по 26 сентября на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения пассажирских поездов № 100 Москва – Владивосток, № 58 Кисловодск – Иркутск, № 98 Кисловодск – Тында, № 70 Москва – Чита, № 984 Москва – Владивосток, № 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, № 88 Усть-Илимск – Иркутск.

Разница с действующим расписанием составит от 1 до 24 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» ( http://pass.rzd.ru ) и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.