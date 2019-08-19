Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание нескольких пригородных поездов изменится 20 и 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пригородный поезд № 6306 сообщением Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 со станции Иркутск-Сортировочный будет отправляться в 09:41 (вместо 08:51), на станцию Слюдянка-1 прибывать в 13:14 (вместо 12:20).

Пригородный поезд № 6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный будет следовать по маршруту Большой Луг – Иркутск-Сортировочный. Со станции Большой Луг будет отправляться 16:18, на станцию Иркутск-Сортировочный прибывать в 17:45.

Пригородный поезд № 6320 сообщением Иркутск-Сортировочный – Глубокая будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Со станции Иркутск-Сортировочный будет отправляться в 13:25, на станцию Большой Луг прибывать в 14:46.

Пригородный поезд № 6323 сообщением Глубокая – Иркутск-Сортировочный будет следовать по маршруту Большой Луг – Иркутск-Сортировочный. Со станции Большой Луг будет отправляться 18:59, на станцию Иркутск-Сортировочный прибывать в 20:23.

Пригородный поезд № 6606 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино со станции Слюдянка-1 будет отправляться 14:14 (вместо 14:35), на станцию Выдрино прибывать в 15:50 (вместо 16:11).

Пригородный поезд № 6605 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 со станции Выдрино будет отправляться 16:04 (вместо 16:29), на станцию Слюдянка-1 прибывать в 17:40 (вместо 18:05).

Пригородный поезд № 6329 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный со станции Слюдянка-1 будет отправляться в 17:50 (вместо 18:15), на станцию Иркутск-Сортировочный прибывать в 21:21 (вместо 21:42).

Пригородный поезд № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Со станции Иркутск-Сортировочный будет отправляться в 18:55, на станцию Большой Луг прибывать в 20:15.

Пригородный поезд № 6324 сообщением Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 будет следовать по маршруту Большой Луг – Слюдянка-1. Со станции Большой Луг будет отправляться в 22:21, на станцию Слюдянка-1 прибывать в 00:22.

Время указано местное.