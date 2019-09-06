Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 10 сентября на ВСЖД

Иркутская область, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 10 по 13 сентября на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание нескольких пригородных поездов.

Пригородный поезд № 6405 сообщением Тулун – Нижнеудинск с 10 по 13 сентября со станции Тулун будет отправляться в 07:42, на станцию Нижнеудинск прибывать в 10:05. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 3 минут.

Пригородный поезд № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун с 10 по 13 сентября со станции Нижнеудинск будет отправляться в 07:31, на станцию Тулун прибывать в 09:55. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 3 минут.

Пригородный поезд № 6407 сообщением Тулун – Нижнеудинск с 10 по 13 сентября со станции Тулун будет отправляться в 14:47, на станцию Нижнеудинск прибывать в 17:10. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 3 минут.

Пригородный поезд № 6408 сообщением Нижнеудинск – Тулун с 10 по 13 сентября со станции Нижнеудинск будет отправляться в 17:20, на станцию Тулун прибывать в 19:45. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 3 минут.

Пригородный поезд № 6413 сообщением Зима – Тулун 10 и 12 сентября со станции Зима будет отправляться в 17:23, на станцию Тулун прибывать в 19:47. Разница с действующим расписанием составит 13 минут.

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе « Пассажирам » и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.