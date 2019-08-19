Расписание нескольких пригородных поездов в Иркутской области изменится с 20 августа

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге с 20 августа временно изменится расписание пригородных поездов №6040, №6060 и №6406.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с 20 по 25 августа поезд №6040 сообщением Чуна – Вихоревка будет отправляться со станции Чуна в 18:27 (вместо 18:16), на станции Вихоревка будет прибывать в 20:56 (вместо 20:45).

23 и 25 августа поезд №6060 Вихоревка – Речушка будет отправляться со станции Вихоревка в 21:18 (вместо 16:10), на станцию Речушка будет прибывать в 00:24 (вместо 00:16).

С 20 по 23 августа поезд № 6406 Нижнеудинск – Тулун будет отправляться в 08:01 (вместо 07:31) прибывать в Тулун в 10:25 (вместо 09:52).

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.