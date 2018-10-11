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12.10.2018

Расписание нескольких электричек в Приангарье изменится с середины октября

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С середины октября в Иркутской области пригородные поезда №№ 6052, 6055, 6151, 6149 будут следовать по измененному расписанию.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это связано с проведением ремонтных работ на Восточно-Сибирской железной дороге

С 14 октября по 7 ноября в дни следования по понедельникам и субботам изменится расписание пригородного поезда №6055 Речушка – Вихоревка: со станции Речушка он будет отправляться в 4:27, на станцию Вихоревка прибывать в 7:31 (вместо 7:29).

С 15 октября по 8 ноября изменится расписание пригородного поезда №6052 Вихоревка – Кежемская: со станции Вихоревка он будет отправляться в 13:33 (вместо 13:27), на станцию Кежемская будет прибывать в 16:10.

С 15 октября по 8 ноября изменится расписание пригородного поезда №6151 Кежемская – Вихоревка: со станции Кежемская он будет отправляться в 10:50, на станцию Вихоревка прибывать в 13:24 (вместо 13:22).

С 15 октября по 8 ноября (кроме 24 октября) изменится расписание пригородного поезда №6149 Кежемская – Вихоревка: со станции Кежемская он будет отправляться в 16:46, на станцию Вихоревка прибывать в 19:20 (вместо 19:18). 24 октября со станции Кежемская поезд будет отправляться в 16:55 (вместо 16:46), на станцию Вихоревка прибывать в 19:27.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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