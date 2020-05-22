Расписание пассажирских поездов изменится на БАМе с 25 мая

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 15 августа 2020 года на БАМе изменится расписание движения пассажирских поездов. В этот период на участке Улькан – Умбелла Восточно-Сибирской железной дороги пройдет модернизация, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Ознакомиться с новым расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00.