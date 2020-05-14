Расписание пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет изменится на ВСЖД с 16 мая

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 16 мая по 12 августа 2020 года расписание движения пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет изменится на участке между станциями Дельбичинда и Анзеби Восточно-Сибирской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, разница с действующим расписанием составит от одной до 20 минут.

С актуальной информацией о движении поездов пассажиры могут ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».