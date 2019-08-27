Расписание поездов сообщением Иркутск – Усть-Илимск и Северобайкальск – Адлер изменится с 1 по 14 сентября

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание движения пассажирских поездов №87 сообщением Иркутск – Усть-Илимск и №273 Северобайкальск – Адлер по Восточно-Сибирской железной дороге с 1 по 14 сентября 2019 года будет изменено.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в эти дни они будут следовать с отклонением от действующего расписания от одной до 16 минут.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе « Пассажирам » и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.