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29.12.2018

Расписание пригородных поездов на участке Вихоревка – Новобратск изменится 31 декабря

Братский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - 31 декабря в связи с производственной необходимостью ПАО «РУСАЛ Братск» пригородные поезда №6020 Вихоревка – Новобратск и №6021 Новобратск – Вихоревка будут следовать по измененному расписанию.

  • пригородный поезд №6020 сообщением Вихоревка – Новобратск назначается отправлением со станции Вихоревка в 22:10 (вместо 23:10), прибытие на станцию Новобратск в 23:04 (вместо 00:04);
  • пригородный поезд №6021 сообщением Новобратск – Вихоревка назначается отправлением со станции Новобратск в 20:50 (вместо 21:50), прибытие на станцию Вихоревка в 21:46 (вместо 22:46).

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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