|Транспорт
|29.12.2018
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Расписание пригородных поездов на участке Вихоревка – Новобратск изменится 31 декабря
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Братский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - 31 декабря в связи с производственной необходимостью ПАО «РУСАЛ Братск» пригородные поезда №6020 Вихоревка – Новобратск и №6021 Новобратск – Вихоревка будут следовать по измененному расписанию.
Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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