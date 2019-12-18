Реконструкцией аэропорта в Братске займется иркутская компания «СоюзСтрой»

Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» подвело итоги очередного тендера по выбору подрядчика для реконструкции объектов аэропортового комплекса в Братске.

Напомним, ранее Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) трижды в течение 2019 года объявляла тендеры на реконструкцию ВПП в Братске, все они не состоялись. В первый раз на торги была подана лишь одна заявка, во второй и третий – ни одной.

Итоги очередного тендера в форме запроса предложений в электронной форме стали известны 13 декабря. На этот раз в торгах участвовала одна заявка, полностью соответствующая конкурсной документации. В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ контракт будет заключен с иркутским ООО «Строительно-производственная база «СоюзСтрой».

Общая сумма закупки составляет 1 миллиард 191 миллион 472 тысячи 103 рубля. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Отмечается, что финансирование будет выделяться поэтапно в течение трех лет – окончание работ запланировано в 2021 году.

В перечень работ входит: расширение лётного поля с заменой покрытия, вынос сетей электроснабжения и связи, замена водосточно-дренажной сети и очистных сооружений, реконструкция перрона, монтаж светосигнального оборудования, строительство пункта сбора противообледенительной жидкости, пожарного резервуара и аварийно-спасательной станции, перенос ограждения аэродрома, а также – рекультивация, благоустройство и озеленении территории после окончания работ.