|Новости транспорта в Иркутской области
|18.05.2020
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Ремонт дорог в Иркутске: какие улицы перекопают в 2020 году?
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Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2020 году отремонтируют 19 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Ремонт будут проводить в три этапа. В первый
Также на этом этапе восстановят зелёные насаждения при ремонте дороги по улице 4-я Железнодорожная.
Во время
На третьем этапе
Все работы подрядчики должны закончить к 15 октября 2020 года.