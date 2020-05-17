Ремонт дорог в Иркутске: какие улицы перекопают в 2020 году?

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2020 году отремонтируют 19 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Об этом сообщается на портале госзакупок. Ремонт будут проводить в три этапа. В первый вошли 10 участков : улица Сибирских Партизан на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Новаторов;

улица Главная Кировская на участке от улицы Полярная до улицы Главная Кировская, 49;

улица 4-я Железнодорожная на участке от улицы Маяковского до улицы Звездинская;

улица Кайская на участке от улицы Профсоюзная до улицы 4-я Железнодорожная;

улица 1-я Красноказачья на участке от улицы 4-я Советская до улицы Пискунова и на участке от улицы Ямская до улицы Трилиссера;

улица Фурье;

улица Желябова;

улица Ядринцева на участке от улицы Советская до улицы Пискунова;

улица Депутатская на участке от улицы Волжская до улицы Ширямова, 32/7;

улица Безбокова на участке от улицы Захарова до микрорайона Приморский. Также на этом этапе восстановят зелёные насаждения при ремонте дороги по улице 4-я Железнодорожная. Во время второго этапа работ : улица Старокузьмихинская на участке от улицы Безбокова до улицы Старокузьмихинская, 95;

улица Вампилова на участке от дома №3 по улице Вампилова до дома № 30 по улице Вампилова;

улица Старокузьмихинская на участке от улицы Улан-Баторская до дома №28 по улице Старокузьмихинская;

улица Сурнова от улицы Кожзаводская в сторону Иннокентьевского моста;

бульвар Постышева;

Ново-Ленинская объездная дорога на участке от улицы Трактовая, 28а, до путепровода ВСЖД;

улица Полярная на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Главная Кировская. На третьем этапе работ отремонтируют : Иннокентьевский мост на всём протяжении;

улицу Проходной подъезд в микрорайоне Лесной с восстановлением зелёных насаждений. Все работы подрядчики должны закончить к 15 октября 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутск

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.