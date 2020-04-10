Ремонт дорог в Иркутске продолжится, несмотря на действующие ограничения и режим самоизоляции

Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Благоустройство и ремонт дорог в муниципалитетах должны продолжаться, несмотря на действующие сейчас ограничительные меры. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Иркутску.

В столице региона из-за большого потока автомобилей особого внимания требует организация дорожного движения. Одна из проблемных точек – Маратовская развязка. Объект уже был модернизирован в 2017-2018 годах, что увеличило его пропускную способность на 30%. Теперь, как доложил главе региона вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, для оптимизации дорожного движения предлагается реконструкция участка улицы Карла Маркса со строительством моста через реку Ушаковка до действующей Маратовской развязки. Ориентировочная стоимость работ составит 450-500 млн рублей, в этом году планируется начать проектирование, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Прилегающую территорию нужно также привести в надлежащий современный вид. Учитывая, что здесь историческая часть города, рядом находится Знаменский монастырь, это место может стать визитной карточкой Иркутска, – отметил Игорь Кобзев.

Особое внимание необходимо уделить и благоустройству территории, прилегающей к Лермонтовской развязке, подчеркнул врио губернатора. Здесь находится сразу несколько крупных социальных объектов, один из которых – строящийся Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

– До конца мая администрация Иркутска подготовит предложения, а в первой декаде июня мы рассмотрим комплексное благоустройство территорий объектов, которые расположены в данном районе. Территория должна быть интересна и привлекательна для всех – и семьям с детьми, и взрослым людям, – сказал Игорь Кобзев.

Плотное автомобильное движение в районе Лермонтовской развязки с открытием спортивного объекта усложнится еще больше. Поэтому для увеличения пропускной способности планируется реконструкция объездной дороги Первомайский – Университетский. Кроме того, исполняющий обязанности губернатора дал поручение администрации Иркутска рассмотреть возможность увеличения количества парковочных мест в районе Ледового дворца «Байкал».

Еще одна тема, которой уделил внимание врио губернатора во время рабочей поездки – ямочный ремонт дорог. Он не должен останавливаться даже во время действия в регионе режима самоизоляции. Так, до 25 апреля ямочный ремонт большими картами будет проведен на улице Верхняя Набережная. Кроме того, участок этой улицы от съезда с Академического моста до дома №107 планируется реконструировать – расширить, обустроить велосипедные дорожки и сделать ливневую канализацию.