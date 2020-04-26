Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали в Иркутской области

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Первыми на ремонт городских улиц вышли бригады в Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. К середине мая дорожные работы начнутся в Шелехове, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В наступающем сезоне в Иркутске предстоит отремонтировать 26,3 км автодорог, в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове – 3,8 км, в Усолье-Сибирском – 10,6 км, в Братске – 5,8 км. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области работы пройдут на 286,3 километрах автодорог как регионального, так и местного значения.

Предстоит построить и реконструировать 52,5 км дорог. В том числе – около 30 километров автодороги «Киренск – Казачинское» в Казачинско-Ленском районе, 20 километров автодороги «Жигалово – Казачинское» в Жигаловском районе и дороги в городских агломерациях.

На 233,8 километрах проведут ремонт и капитальный ремонт. В планах – реконструкция двух мостовых переходов через реку Куда на автомобильной дороге «Иркутск – Оса – Усть-Уда» в Иркутском районе и через реку Ей на автомобильной дороге «Залари – Жигалово» в Нукутском районе. Также специалисты заменят дорожное покрытие, бордюрное ограждение, приведут в порядок тротуары в городских агломерациях.

Общая стоимость мероприятий составляет 8 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 5,4 млрд рублей – из областного, 644,4 млн рублей предоставили местные бюджеты.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Иркутской области из средств федерального бюджета планируется выделить дополнительно 400 млн рублей. Это позволит отремонтировать ещё 27 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, планируемых к завершению в 2021 году: «Тыреть – Залари – Жигалово» в Заларинском районе, «Большежилкино – Култук» в Усольском районе, «Ангарск – Тальяны» в Ангарском городском округе.