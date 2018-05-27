Рейс Иркутск - Улан-Батор открыла авиакомпания «Ангара»

Иркутск, 28.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов на рейс Иркутск – Улан-Батор. Прямые рейсы в столицу Монголии будут выполняться с 26 июня каждый вторник и субботу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться на самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Время в пути составит 1 час. Стоимость билетов – от 8 001 рублей (при покупке на сайте авиакомпании).

Приобрести билеты можно на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах.