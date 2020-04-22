Рейс из Бангкока в Иркутск запланирован на 25 апреля

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейс из Бангкока в Иркутск, на котором из Таиланда планируется вывезти россиян, по предварительным данным, состоится 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Рейс будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Напомним, ранее сообщалось, что 22 апреля из Таиланда должны были вывезти жителей Иркутской, Челябинской и Свердловской областей. Однако рейс отложили на неопределённое время.