Рейс из Бангкока в Иркутск, запланированный на 22 апреля, отложен на неопределённое время

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск из Бангкока 22 апреля должен был прилететь самолёт с россиянами, однако, рейс отложили на неопределённое время. Об этом сообщается в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из заграницы в условиях закрытых границ из-за распространения коронавируса.

Планировалось, что этим рейсов вывезут в Россию жителей Иркутской, Челябинской и Свердловской областей. Самолёт после прибытия в Иркутск должен был далее отправиться в Екатеринбург.

О причинах переноса вылета не сообщается.