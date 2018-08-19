|Транспорт
|20.08.2018
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Руслан Болотов оценил ход дорожного ремонта в Иркутске и Шелехове
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Иркутск, Шелехов, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства региона Руслан Болотов оценил ход дорожного ремонта в Иркутске и Шелехове, а также осмотрел ряд соцобъектов в областном центре. Он высказал ряд замечаний УКС Иркутской области, которое является заказчиком строительства детской поликлиники на 350 посещений ИГКБ №8 в Ленинском районе Иркутска.
– Есть вопросы по качеству подготовки и проведению экспертизы проектной документации. Они повлекли за собой срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ, а также сроков монтажа уже полученного рентгеновского оборудования и удорожание проекта. Есть замечания и по качеству выполненных работ, – сказал глава областного Кабмина.
Как сообщает пресс-служба регправительства, Руслан Болотов поручил Минстрою Приангарья в кратчайшие сроки разобраться со сложившейся ситуацией и ускорить сроки выполнения работ на объекте.
Также председатель облправительства осмотрел автомобильные дороги, ремонтируемые по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Шелехове.
– Минстрой и администрация города должны особое внимание уделить качеству выполняемых работ по улице Кольцевая, в том числе контролировать процесс устройства ливневой канализации, – сказал он.
В ходе рабочей поездки он также проверил качество выполненных работ по улице Блюхера и переулку 5-й Советский. На этих объектах Руслан Болотов заострил внимание на организации примыканий и отсыпке грунтовых обочин.
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