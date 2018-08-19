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20.08.2018

Руслан Болотов оценил ход дорожного ремонта в Иркутске и Шелехове

Иркутск, Шелехов, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства региона Руслан Болотов оценил ход дорожного ремонта в  Иркутске и Шелехове, а также осмотрел ряд соцобъектов в областном центре. Он высказал ряд замечаний УКС Иркутской области, которое является заказчиком строительства детской поликлиники на 350 посещений ИГКБ №8 в Ленинском районе Иркутска.

– Есть вопросы по качеству подготовки и проведению экспертизы проектной документации. Они повлекли за собой срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ, а также сроков монтажа уже полученного рентгеновского оборудования и удорожание проекта. Есть замечания и по качеству выполненных работ, – сказал глава областного Кабмина.

Как сообщает пресс-служба регправительства, Руслан Болотов поручил Минстрою Приангарья в кратчайшие сроки разобраться со сложившейся ситуацией и ускорить сроки выполнения работ на объекте.

Также председатель облправительства осмотрел автомобильные дороги, ремонтируемые по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Шелехове.

– Минстрой и администрация города должны особое внимание уделить качеству выполняемых работ по улице Кольцевая, в том числе контролировать процесс устройства ливневой канализации, – сказал он.

В ходе рабочей поездки он также проверил качество выполненных работ по улице Блюхера и переулку 5-й Советский. На этих объектах Руслан Болотов заострил внимание на организации примыканий и отсыпке грунтовых обочин.

СПРАВКА:

  • В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Иркутской области предоставлено 745,8 млн рублей из федерального бюджета: 148,1 млн рублей на ремонт региональных дорог, 597,7 млн рублей – субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог местного значения: 412,9 млн – в Иркутске, 113,2 млн рублей – в  Ангарске, 71,6 млн рублей – в Шелехове.
  • Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий проекта составляют 832,2 млн рублей, в том числе 242 млн рублей – субсидия Иркутску, а также местных бюджетов Иркутска, Ангарска, Шелехова – 131,6 млн рублей.
  • В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (ПКРТИ) в 2018 году будут приведены в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 96,6 км дорожной сети Иркутской агломерации в результате ремонта дорог, устранено 45 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
  • В 2018 году запланировано отремонтировать 93 объекта, из них 58 – ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения в Иркутске, Ангарске, Шелехове.

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