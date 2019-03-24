ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Транспорт
25.03.2019

«Русские витязи» эффектно прилетели в Малайзию

Малайзия, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская пилотажная группа «Русские витязи» прилетела в Малайзию.

Наши пилоты примут участие в открытии международного авиасалона LIMA-2019, который пройдет в столице Малайзии 26 – 30 марта, сообщают «Аргументы недели».

«Во время проведения авиасалона летчики продемонстрируют групповой пилотаж в составе четырех экипажей на самолетах Су-30СМ, парный и одиночный пилотаж», – сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Русские витязи» преодолели около 8 тысяч километров, совершив четыре промежуточные посадки для дозаправки. Их маршрут пролегал из подмосковной Кубинки на малайзийский остров Лангкави, где уже послезавтра стартует авиасалон. Несмотря на усталость от долгого перелета, пилоты зашли на посадку эффектно, пролетев над островом сомкнутым строем и отворачивая для захода на посадку по одному.

«Русские витязи» – единственная в мире пилотажная группа, выступающая на тяжелых истребителях. Ранее пилоты летали на строевых Су-27, а в прошлом году перешли на пилотирование Су-30СМ, сообщает «Звезда».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске