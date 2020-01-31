|Транспорт
|01.02.2020
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С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено из-за коронавируса
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Москва, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.
Как сообщает
«Аэрофлот» сохранит полетную программу в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом, по данным Минтранса РФ, «работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим».
Так, об отмене регулярных рейсов в Китай уже заявили «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. В частности, пресс-служба S7 Airlines сообщает, что с 1 февраля отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города Китая, со 2 февраля – из Китая в города России.
Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города Китая и Гонконг только граждан Китая, на рейсы из Китая – только граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов.
Напомним, железнодорожное сообщение с Китаем также ограничено.