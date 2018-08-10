|Транспорт
|12.08.2018
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С 13 по 18 августа изменится расписание электрички из Глубокой в Иркутске
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Шелеховский район, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД с 13 по 18 августа изменяется расписание движения электрички Глубокая – Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В эти дни состав будет отправляться со станции Глубокая в 17:51 (вместо 17:43) и прибывать станцию Иркутск-Пассажирский в 19:55 (вместо 19:47).
После станции Иркутск-Пассажирский поезд будет следовать по действующему расписанию и прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 20.25.
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