С 13 по 18 августа изменится расписание электрички из Глубокой в Иркутске

Шелеховский район, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД с 13 по 18 августа изменяется расписание движения электрички Глубокая – Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В эти дни состав будет отправляться со станции Глубокая в 17:51 (вместо 17:43) и прибывать станцию Иркутск-Пассажирский в 19:55 (вместо 19:47).

После станции Иркутск-Пассажирский поезд будет следовать по действующему расписанию и прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 20.25.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» .