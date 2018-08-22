С 25 августа изменится расписание электрички Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пригородного поезда № 6317 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный изменится 25 и 26 августа, 1 и 2 сентября 2018 года – в дни следования по субботам и воскресеньям.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, со станции Слюдянка-1 поезд будет отправляться в 14:00 (вместо 14:11), на станцию Иркутск-Сортировочный прибывать в 17:44 (вместо 17:41). Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».