С 6 по 8 мая изменится расписание следования пассажирского поезда «Иркутск-Кисловодск»

Северный Кавказ, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с необходимостью модернизации инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги с 6 по 8 мая 2018 года изменяется расписание следования пассажирского поезда №57/58 сообщением Иркутск-Кисловодск.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в указанные дни поезд будет двигаться по участку Сулин – Ростов-Главный Северо-Кавказской железной дороги с отклонением от нормативного графика с семи до 38 минут. Техническая стоянка на станции Персиановка отменяется.

Далее поезд будет следовать согласно постоянному расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».