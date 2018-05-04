|Транспорт
|05.05.2018
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С 7 по 9 мая изменится расписание поезда Иркутск-Кисловодск
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Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пассажирского поезда № 57/58 сообщением «Иркутск-Кисловодск» изменится с 7 по 9 мая при проследовании по Северо-Кавказской железной дороге.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, разница с действующим расписанием в границах дороги по разным станциям составит от семи до 38 минут.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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