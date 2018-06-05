С августа в железнодорожных билетах в Приангарье будут указывать местное, а не московское время

Иркутская область, 05.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В летний период 2018 года Восточно-Сибирский филиал формирует 13 пар пассажирских поездов. На пригородных направлениях организованы веловагоны и экскурсионные поезда.

Как сообщил на брифинге 5 июня начальник Восточно-Сибирского филиала РЖД Дмитрий Жарий, в летний сезон к девяти круглогодичным пассажирским составам прибавится четыре летних маршрута. В направлении черноморского побережья ходят поезда «Иркутска-Анапа», «Иркутск-Адлер», «Северобайкальск-Анапа» и «Северобайкальск-Адлер».

В связи с повышенным спросом на южные направления в период с 30 мая по 28 августа назначен новый поезд «Чита-Анапа», в составе которого курсирует четыре прицепных вагона с сообщением «Улан-Удэ-Анапа».

Продолжает движение дневной экспресс «Иркутск-Улан-Удэ», в состав которого включены комфортабельные вагоны с экологически чистыми туалетными комплексами, кондиционерами и переносными розетками для подзарядки мобильных телефонов. Большим спросом пользуется международный поезд «Иркутск-Улан-Батор», курсирующий три раза в неделю. На летний период состав поезда увеличен до девяти вагонов.

Что касается пригородного сообщения, то, по словам представителя РЖД, одним из достижений компании стало повышение скорости движения поездов. С начала года было сокращено время рейсов шести пригородных электричек на участках Улан-Удэ – Слюдянка, Черемхово – Зима, Тулун – Тайшет. На летнее время открываются окна дополнительных касс на вокзалах «Иркутск-Пассажирский», «Иркутск-Сортировочный», Усолье-Сибирское, Черемхово, открыта билетная касса на остановочном пункте Дачная.

С мая прошлого года на маршруте Иркутск – Слюдянка оборудован вагон для перевозки велосипедов. С момента его запуска перевезено более 1,5 тысячи велосипедов. В составе скорого пригородного маршрута «Иркутск-Пассажирский-Зима» появится вагон для перевозки пассажиров с детьми. С мая по октябрь планируется выполнить 96 рейсов экскурсионного эко-поезда по Кругобайкальской железной дороге.

Кроме того, Дмитрий Жарий отметил, что с 1 августа время прибытия и отправления на железнодорожных билетах будет указываться местное, с часовыми поясами. Для удобства пассажиров в бланках билетов будет указано, на сколько часов местное время отличается от московского. На информационных табло в поездах, на платформе и вокзальных часах также будет отражаться местное время прибытия и отправления.