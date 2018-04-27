С конца апреля в Иркутске ограничат проезд по нескольким улицам

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре с 27 апреля по 8 мая закроют проезд по участкам ряда улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Так, с 27 по 29 апреля ОАО «Южные электрические сети» будут проводить восстановительные работы на местах раскопок, производимых этой зимой в процессе аварийных ремонтных работ на кабельных сетях. Поврежденный асфальт будут укладывать на следующих участках:

на улице Чкалова напротив дома №36;

на улице Степана Разина в районе дома № 9;

на улице Карла Либкнехта возле здания №40;

на пересечении улиц Байкальская и Красных Мадьяр.

С 27 по 30 апреля закроют проезд вдоль жилого комплекса «Порт-Артур», выходящий на улицу Пискунова. Это связано с проведением плановых земляных ремонтных работ.

С 28 по 30 апреля будет частично ограничено движение транспорта по улице Долгополова. Это связано с проведением работ по монтажу водопроводного колодца.

Кроме того, с 3 по 8 мая 2018 года будет закрыт проезд на участке улицы Пржевальского от 5-го Советского переулка до 6-го. А 5 и 6 мая будет полностью закрыто движение на перекрестке ул. Пржевальского и 5-го Советского переулка. Это связано с проведением работ по монтажу канализационных колодцев.