С начала навигации в Приангарье привлечены к ответственности 11 судоводителей

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В праздничные дни на водных объектах Иркутской области проходят рейды и патрулирования усиленным составом межведомственных групп.

Ежедневно задействовано порядка ста человек из числа сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, полиции, спасательных подразделений, внештатных инспекторов ГИМС, представителей региональной службы по охране природы и озера Байкал, отдела контроля, надзора и рыбоохраны, администраций муниципальных образований.

– В майские праздники многие отдают предпочтение именно загородному отдыху, а с открытием навигации традиционно возрастает число нарушений правил безопасности на водных объектах. Задача патрульных групп такие ситуации предупредить профилактической работой, а при выявлении – пресечь, – подчеркнул руководитель Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

С 1 мая было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья.

Так, в Зиминском районе на реке Зиме в районе деревни Нижний Хазан был замечен судоводитель с признаками алкогольного опьянения, который отказался от прохождения освидетельствования. Штраф за такое нарушение – до полутора тысяч рублей. В Иркутске и Усолье-Сибирском на реке Ангаре, в Свирске на Братском водохранилище, в Тулунском и Зиминском районах на реках Ие и Зиме десять судоводителей халатно отнеслись к требованию обеспечить себя и пассажиров при нахождении на маломерных судах спасательными жилетами. Подобное нарушение повлекло наложение административного штрафа в размере до 500 рублей в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

За три минувших дня межведомственными группами было выполнено более 100 рейдов и патрулирований на водоемах, проведено около 500 профилактических бесед с гражданами. В ходе подворовых обходов охват жителей населенных пунктов, граничащих с водными объектами, составил порядка 200 человек. Им были вручены памятки, доведена информация о правилах безопасного поведения.