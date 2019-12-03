С октября 2020 года ГИБДД планирует исключить из экзамена на права «площадку»

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Во вторник, 3 декабря, стало известно, что Госавтоинспекция намерена исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Предполагается, что это произойдет с октября 2020 года, сообщают argumenti.ru .

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил, что в настоящий момент готовится целый ряд нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов на получение водительского удостоверения.

В данном вопросе ключевое то, что предполагается исключение приема экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D.