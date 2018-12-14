S7 Airlines начинает летать из Иркутска в китайский Гуанчжоу

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - S7 Airlines начинает осуществлять прямые регулярные рейсы из Иркутска в Гуанчжоу (Китай).

Как сообщает пресс-служба компании, полеты из Иркутска будут выполняться по вторникам и пятницам. Рейс вылетает из Иркутска в 21:55 и приземляется в Гуанчжоу в 02:45. Обратный рейс отправляется по средам и субботам в 03:45 и прибывает в Иркутск в 09:00. Рейсы осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

– Мы рады предложить пассажирам S7 Airlines новый рейс в третий по значимости город Китая – Гуанчжоу, важное направление для экскурсионного отдыха и делового туризма. Здесь будет интересно изучить историю многочисленных храмов, пагод и мавзолеев, прогуляться в парке «Юэсю» и познакомиться с изысканными гастрономическими находками региона. Каждый год в Гуанчжоу проходит ключевое мероприятие по производству и торговле – Кантонская ярмарка, ключевая площадка для диалога с азиатскими партнерами, – говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

У пассажиров из Китая, в свою очередь, теперь есть возможность напрямую путешествовать в Иркутск, на Байкал – стремительно набирающее популярность направление среди азиатских путешественников. Они могут продолжить свое путешествие по России рейсами широкой маршрутной сети S7 Airlines.

S7 Airlines также выполняет прямые рейсы в Пекин из Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Иркутска, в Шанхай – из Новосибирска и Владивостока, в Гонконг – из Владивостока, Иркутска, Новосибирска.