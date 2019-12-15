Самолёт из Иркутска в Красноярск вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет Ан-148, следовавший 15 декабря из Иркутска в Красноярск, вернулся после взлёта в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По его словам, никто не пострадал. Пассажиры улетели по маршруту другим бортом.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте подтвердили информацию о возвращении в аэропорт Иркутска этого воздушного судна после взлёта. Соответствующее сообщение поступило в ведомство в 16:40 местного времени.