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Транспорт
16.09.2019

Самолёт «Суперджет 100» могут переименовать

Интернет, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолёта «Суперджет 100» после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна, сообщают argumenti.

– Что касается ребрендинга – может быть, действительно надо сделать ... Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объёмы, проходить период докрутки самолётов за счёт тех же объёмов, и тогда всё станет возможно, – передаёт его слова «РБК».

Сергей Чемезов отметил, что нужно уходить от зависимости от иностранных комплектующих самолёта. По его мнению, сегодня каждый пассажирский лайнер убыточен.

Однако глава «Ростеха» заявил, что у Суперджета 100 «детские болезни», сейчас они отрабатываются и со временем пропадут. Главное, чтобы на самолёты был спрос, подчеркнул Сергей Чемезов.

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