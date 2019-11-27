Самолеты авиакомпании «КрасАвиа» будут летать в Иркутскую область и Бурятию

Иркутская область, Бурятия, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году самолеты авиакомпании «КрасАвия» будут летать в Иркутскую область и Бурятию. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

– С начала января открывается прямое направления из Красноярска в Таксимо (Республика Бурятия), рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолётах Ан24/26, добраться в Красноярск или обратно пассажиры смогут за 4,5 часа. Также за 4,5 часа из Красноярска можно будет улететь в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) два раза в неделю. Третьим прямым направлением из Красноярска станет Усть-Кут (Иркутская область), пролететь по данному маршруту можно будет два раза в неделю, время в полёте займёт около 2,5 часов, направление будет открыто с начала марта 2020 года, – пишет пресс-служба компании.

Билеты появятся в продаже в конце ноября – начале декабря 2019 года.