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Транспорт
02.12.2019

Сбербанк и Aviasales назвали топ-10 самых популярных туристических направлений россиян на Новый год

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) и туристический сервис Aviasales составили рейтинг наиболее популярных направлений для отдыха россиян на новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, ТОП-10 самых популярных направлений среди российских путешественников возглавила Москва: на нее приходится 12% ранних бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург (7%), на третьем – Бангкок (4,5%). Далее следуют Сочи (4,1%), Бали (3,6%), Стамбул (3,2%), Прага (3%), Симферополь (2,7%), Краснодар (2,6%) и Пхукет (2,2%).

В прошлые новогодние праздники, с 27 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, около 800 застрахованных в СК «Сбербанк страхование» путешественников обратились за медицинской помощью по своим страховым полисам. 62% обращений пришлось на Таиланд. В ТОП-5 стран, в которых путешественники обращались за медпомощью по страховому полису, вошли также Россия (5%), Индия (4%), Индонезия (3,5%) и Вьетнам (3%).

Самыми распространенными причинами обращений были ОРВИ, кишечные отравления и травмы. Около 35% заявленных страховых случаев были связаны с острыми респираторными заболеваниями – вирусными инфекциями, бронхитами, насморком, отитами. На кишечные отравления пришлось почти 20% обращений. В связи с травмами за медпомощью обратились 5% застрахованных. Среди экзотических обращений из Таиланда отмечены укусы насекомых, обезьян и ядовитой змеи.

Руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева рекомендует россиянам отправляться в путешествие со страховой защитой. Приобрести страховой полис можно в несколько кликов на сайтах страховых компаний или специализированных агрегаторов.

– Перед покупкой полиса внимательно изучите, что входит в страховку, и при необходимости оформите полис с расширенным покрытием. Стоимость медицинских услуг за рубежом очень высока. Даже самая распространенная страховая сумма по этому виду страхования в размере 2 млн рублей не всегда покрывает расходы на медпомощь за границей. При наступлении страхового случая в первую очередь необходимо позвонить в сервисную компанию по телефону, указанному в страховке, сообщить данные о застрахованном, изложить суть проблемы и следовать указаниям сотрудника сервисной компании. Это важное правило. Без звонка можно обойтись только в случае, если застрахованный без сознания. В этом случае позвонить в сервисную компанию должен либо сам застрахованный, когда будет в состоянии это сделать, либо его представитель, либо врач медучреждения, – отметила Елена Кошелева.

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