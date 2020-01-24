Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Семь жителей Приангарья привлечены к ответственности за выезд на лед в неположенном месте за сутки 23 января. На всех нарушителей составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Специалисты провели за сутки 14 патрульных рейдов, в которых задействовали более 70 человек – сотрудников ГИМС, внештатных инспекторов, полицейских, представителей администрации, рыбнадзора и спасателей.

За сутки открылась ледовая переправа в Балаганском районе в районе посёлка Балаганск на Братском водохранилище. Таким образом, в настоящее время в области функционирует 40 ледовых переправ (Балаганский-1, Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-3, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-5, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-1, Мамско-Чуйский-2, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1).

Все ледовые дороги оснащены дорожными знаками, которые необходимо соблюдать водителям. На въезде имеются информационные стенды, с помощью которых можно ознакомиться с правилами безопасности. Так, движение по переправам возможно только в светлое время суток, без пассажиров.

Всего в зимний период 2019-2020 года на территории региона планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (16 областного и 35 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.