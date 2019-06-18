Сергей Левченко: по дороге на Ольхон – вопрос не к нам

Ольхонский район, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал ситуацию со строительством дороги на остров Ольхон. Вопрос по этому поводу прозвучал во время отчета главы региона на сессии Законодательного собрания 19 июня.

Он заявил, что дорога должна проходить по землям нацпарка. Более того, отдельные скалистые участки требуют проведения взрывных работ, категорически запрещенных федеральным законодательством.

– Поэтому по строительству дороги на Ольхон – вопрос не к нам, – заявил Сергей Левченко. – Мы готовы разрабатывать проект и строить, но нам не позволяют нормативные акты.

Между тем, напомним, в 2017 году жители острова в ходе «прямой линии» сообщили президенту России Владимиру Путину, что дорога от парома до Хужира находится в плачевном состоянии из-за запрета рыть на острове карьеры. Ранее министр строительства и дорожного строительства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила, что торги на капремонт участка дороги на острове Ольхон с 153 по 159 километр объявят в августе 2019 года. По этому объекту уже получено положительное заключение. Также в этом году планируется объявить конкурс на проект по реконструкции дороги, проходящей через посёлок Хужир. От паромной переправы до 153 километра дороги запланирована реконструкция, со 153 по 159 километр – капремонт. Пять километров от Хужира до Харанцов также будут реконструированы.