Сергей Левченко: Ростех стал стратегическим партнёром иркутского аэропорта

Иркутск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Госкорпорация «Ростех» выбрана в качестве стратегического партнера для развития действующего международного аэропорта Иркутск. Переговоры с потенциальными инвесторами по строительству нового авиаузла ещё продолжаются. Об этом со ссылкой на губернатор Иркутской области Сергея Левченко сообщает ТАСС.

Глава региона пояснил, что Иркутская область совместно с одной из структур Ростеха создала совместное предприятие, которое «будет инвестировать в новый терминал на старой площадке». Кроме того, Иркутская область подготовила дорожную карту по строительству нового аэропортового комплекса. Сейчас её согласовывают с Росавиацией, Минтрансом и всеми потенциальными инвесторами.

Сергей Левченко уточнил, что регион сейчас продолжает формировать пул инвесторов под проект по строительству нового аэропорта.

– Заявлялся «Новапорт», Ростех тоже хочет в этом участвовать, есть две китайские компании, а также южнокорейские компании, которые также желают присоединиться к проекту. Я говорил с Виктором Вексельбергом (председатель совета директоров ГК «Ренова» – прим. ред.), он тоже изъявлял желание участвовать, – цитирует губернатора СМИ.

В 2015 году правительство РФ передало 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Власти региона совместно с «Новапортом» создали управляющую компанию для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тысяч рублей.

В этом году стало известно, что до 2021 года на строительство нового аэропорта можно не рассчитывать. Сроки модернизации существующего терминала, планируемые затраты, объёмы инвестиций, предполагаемая пропускная способность по-прежнему неизвестны. Вместе с тем, в этом году планируется провести ремонтные работы в аэропорту.