Сергей Левченко: транспортная схема Иркутска оставляет желать лучшего

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Транспортная схема Иркутска оставляет желать лучшего. Регулярные пробки доставляют жителям города и его гостям большие неудобства: утром не въехать, вечером – не уехать. Эти проблемы существуют достаточно давно, и методов их решения несколько, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018».

– В том числе, это создание новых транспортных потоков и дорог, которые могут разрядить ситуацию. Проблему нужно решать с учетом тех условий, в которых город сейчас живет. В Иркутск на работу приезжает очень много людей. Это приводит к пробкам, весь город заставлен машинами, особенно его средняя часть. Этот вопрос решается созданием рабочих мест там, откуда к нам едут. Это косвенно, но тем не менее очень серьезно может повлиять на ситуацию с пробками, – отмечает глава региона.

По его словам, центр города серьезно перегружен объектами, которые периодически собирают вокруг себя много людей, а значит, и маши. Например, дворец спорта «Труд».

– Из центра города такие объекты будем рассредоточивать, – добавил Сергей Левченко.

Отметим, в последнюю неделю транспортаная ситуация в Иркутске осложнилась тем, что на ремонт закрыли участок объездной дороги Университесткий-Первомайский. Из-за этого левый берег ежедневно стоит в пробках. Закончить работы планируется 14 октября. Депутат Госдумы РФ Сергей Тен также уже отметил, что в пиковые часы транспортная сеть Иркутска не справляется с потоком машин, город задыхается в пробках. Он считает, чтобы решить проблему, необходимо незамедлительно возвращаться к вопросу строительства объездных дорог – это и южный обход Иркутска, и объездная Ново-Ленино – Университетский – Первомайский, которая по генплану является частью внутреннего кольца Иркутска.