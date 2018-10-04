ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Транспорт
05.10.2018

Сергей Левченко: транспортная схема Иркутска оставляет желать лучшего

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Транспортная схема Иркутска оставляет желать лучшего. Регулярные пробки доставляют жителям города и его гостям большие неудобства: утром не въехать, вечером – не уехать. Эти проблемы существуют достаточно давно, и методов их решения несколько, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018».

– В том числе, это создание новых транспортных потоков и дорог, которые могут разрядить ситуацию. Проблему нужно решать с учетом тех условий, в которых город сейчас живет. В Иркутск на работу приезжает очень много людей. Это приводит к пробкам, весь город заставлен машинами, особенно его средняя часть. Этот вопрос решается созданием рабочих мест там, откуда к нам едут. Это косвенно, но тем не менее очень серьезно может повлиять на ситуацию с пробками, – отмечает глава региона.

По его словам, центр города серьезно перегружен объектами, которые периодически собирают вокруг себя много людей, а значит, и маши. Например, дворец спорта «Труд».

– Из центра города такие объекты будем рассредоточивать, – добавил Сергей Левченко.

Отметим, в последнюю неделю транспортаная ситуация в Иркутске осложнилась тем, что на ремонт закрыли участок объездной дороги Университесткий-Первомайский. Из-за этого левый берег ежедневно стоит в пробках. Закончить работы планируется 14 октября. Депутат Госдумы РФ Сергей Тен также уже отметил, что в пиковые часы транспортная сеть Иркутска не справляется с потоком машин, город задыхается в пробках. Он считает, чтобы решить проблему, необходимо незамедлительно возвращаться к вопросу строительства объездных дорог – это и южный обход Иркутска, и объездная Ново-Ленино – Университетский – Первомайский, которая по генплану является частью внутреннего кольца Иркутска.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске