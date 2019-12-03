Сергей Петров заявил, что дороги Ангарска не будут посыпать соляными смесями

Ангарск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Сергей Петров принял решение отказаться от использования соли на дорогах Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на аккаунт главы города в социальных сетях.

Сергей Петров отметил, что получает много обращений от горожан, которые недовольны применением реагентов.

– Новые требования к нормативному содержанию дорог достаточно жесткие. В наших климатических условиях трудно их выполнять иным способом, нежели с применением солей и рассолов. Дороги до нормативного состояния доводят, но какой ценой. Мы получаем грязную кашу по обочинам, совсем иной облик города. Считаю, мнение ангарчан определяющим! По итогам совещания принял решение запретить применение солей на территории города Ангарска, – отметил Сергей Петров.

Теперь дороги города будут обрабатываться отсевом от дробления. Применение песко-соляной смеси возможно только на окрестных дорогах: М-53, бывшей дороге АЭХК, Московском тракте, автодороге 16 и Майском виадуке.

Между тем специалисты считают, что только солевые составы способны эффективно бороться с наледями.