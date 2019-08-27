Сергей Сокол: дорога Братск – Усть-Илимск должна быть отремонтирована комплексно

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорога, соединяющая Братск и Усть-Илимск, должна быть качественно отремонтирована полностью, а не отдельными участками. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

В выезде также приняли участие председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательства Наталья Дикусарова, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков и заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Виталий Перетолчин.

Дорога находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежегодно на ремонт тратится около 300 миллионов рублей, которых хватает на 5-9 км дорожного полотна. Эта дорога также единственный способ добраться до ряда поселений, с которыми нет железнодорожного сообщения.

– На качество дороги постоянно жалуются жители. И в этом нет ничего удивительного, здесь яма на яме! Сложно представить, как водители скорой помощи, междугородних маршрутов, грузовых фур каждый день преодолевают этот путь. То, что ремонтируют – это хорошо, но вот объемы проводимых работ небольшие. Этого недостаточно для дороги, соединяющей два крупных города. Нужен комплексный ремонт дороги и четкое понимание этапов ремонта, – подчеркнул Сергей Сокол.

Председатель Законодательного собрания также отметил, что участок этой дороги соединяет Иркутскую область с городом Кодинском Красноярского края, что делает его дорогой межрегионального значения. По мнению спикера, необходимо решить вопрос с передачей этого участка в федеральную собственность, что позволит отремонтировать и содержать его за счет федерального бюджета.

В федеральную собственность также необходимо передать часть автомобильной дороги «Вилюй», которая проходит через жилой район Энергетик в Братске. Дорога от Центрального жилого района до Энергетика находится в федеральной собственности, однако участок, который пролегает через Энергетик до плотины ГЭС и далее, за плотиной, находится в ведении муниципалитета. По этой дороге проезжает большое число большегрузных автомобилей, в результате чего дорожное полотно быстро приходит в негодность. Мэр Братска Сергей Серебренников рассказал, что соответствующее обращение уже было направлено в Росавтодор. Сергей Сокол, а также депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, участвовавший в осмотре дороги, пообещали со своей стороны поддержку в решении этого вопроса с федеральными органами власти.