Сергей Сокол провёл в Иркутске совещание по МС-21

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Советник гендиректора по развитию «Ростеха», бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Сокол 15 мая провёл на Иркутском авиазаводе совещание по проекту МС-21. Об этом он рассказал на брифинге журналистам.

– Мы тесно сотрудничаем с ОАК, в частности, с самым уникальным предприятием, жемчужиной этой корпорации – «Иркутом», который совсем недавно запустил второй самолёт. Это совершенно уникальное изделие и «Ростех» принимает активное участие в создании самолёта, очень скоро он полетит уже на нашем двигателе. Мы считаем, что это один из самых лучших и высокотехнологичных продуктов в стране. Это то, что отфиксировал в своём майском указе президент РФ, – сказал Сергей Сокол.

Помимо этого «Ростех» помогает реализовывать самолёт. Ещё в феврале 2018 года было заключено соглашение о том, что дочернее предприятие госкорпорации передаст в лизинг авиакомпании «Аэрофлот» 50 пассажирских самолетов МС-21. Кроме того, самолёты получит «Ираэро».

– Мы считаем, что иркутяне должны летать на самых качественных, на самых передовых самолётах, – сказал Сергей Сокол.

Напомним, первый опытный самолёт «поднялся на крыло» в 2017 году, второй образец совершил первый полёт 12 мая. Сейчас на Иркутском авиационном заводе собирают ещё три опытные машины.

Добавим, визит Сергея Сокола в Иркутск продиктован и политическими целями. Он подал документы на праймериз «Единой России» для последующего выдвижения в Законодательное собрание Иркутской области. Сергей Сокол намерен баллотироваться по Иркутской региональной группе №3.