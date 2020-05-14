Сергей Тен: освещение федеральных дорог в Тулуне вошло в ФАИП

Тулун, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Монтаж освещения на федеральных дорогах в Тулуне вошло в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в части объектов Министерства транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от Иркутской области Сергея Тена.

Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» на участках км 1485+527 – км 1493+240, км 1496+244 – км 1497+240, на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» на участке км 2+000 – км 3+060 Иркутской области внесено письмом Минэкономразвития России от 07.05.20 № 14515-АТ/Д17и.

– Решён важный для моих избирателей вопрос о начале финансирования объекта по освещению федеральных автомобильных дорог в городе Тулуне Иркутской области, а также устройству тротуаров и обустройству автобусных остановок. Благодаря планомерной работе с ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и поддержке Федерального дорожного агентства двухлетняя работа завершена положительно. Освещено будет более 7 км улично-дорожной сети, построено 7 автобусных остановок и приведено в порядок более 9 км тротуаров. Работы планируется начать в этом году. Завершить в 2021 году, – отметил Сергей Тен.

По его словам, сегодня на территории Тулунского района остаётся два значимых объекта требующих решения: ликвидация на автодороге «Сибирь» последнего железнодорожного переезда в селе Шерагул и строительство обхода Тулуна.