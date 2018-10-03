Сергей Тен: вопрос строительства объездной Ново-Ленино – Университетский – Первомайский в Иркутске давно назрел

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ, координатор проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» Сергей Тен прокомментировал итоги выездного осмотра дорог в Иркутске, Шелехове и Шелеховском районе членами общественного совета проекта.

Как сообщает пресс-служба депутата, одной из контрольных точек выезда стала развязка Академического моста. Здесь ведутся ремонтные работы по замене магистральных труб водопровода. Напомним, участок перекрыт до 14 октября, организован объезд. Работы ведутся круглосуточно.

– Наверное, каждый иркутянин уже успел постоять в километровых пробках, которые создает этот ремонт. Конечно, есть вопросы к его организации, главный из которых – почему работы не проведены летом, – отметил Сергей Тен. – И вновь становится очевидным: в пиковые часы транспортная сеть Иркутска не справляется с потоком машин, город задыхается в пробках. Убежден, чтобы решить проблему, необходимо незамедлительно возвращаться к вопросу строительства объездных дорог – это и южный обход Иркутска, и объездная Ново-Ленино – Университетский – Первомайский, которая по генплану является частью внутреннего кольца Иркутска.

Как заявил политик, этот вопрос давно назрел, для его решения необходимы активные действия со стороны правительства Иркутской области – завершить разработку проекта, добиваться его включения федеральные программы, привлекать частных инвесторов. Со своей стороны, Сергей Тен готов оказывать всестороннюю поддержку.

Фото пресс-службы Сергея Тена

Также в рамках мероприятия члены общественного совета посетили надземный переход на улице Боткина в Иркутске. Первая проверка была здесь в апреле этого года. Тогда был выявлен и направлен в администрацию ряд замечаний, из основных – плохое качество сварных швов, лифт для маломобильных групп не обслуживается. Сегодня дела с переходом обстоят немногим лучше – из поставленных вопросов решен лишь вопрос с перекладкой тротуарной плитки вдоль улицы Боткина.

Еще один пункт – Центральный проспект Шелехова. На дороге продолжаются работы по замене верхнего слоя асфальта, частично заменены бордюры. В целом, администрация добросовестно отнеслась к подготовке технической документации и работе с подрядными организациями, отметили представители совета: видна разница в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, в деревне Олха Шелеховского района продолжается ремонт дороги, соединяющей населенный пункт с Большим лугом. При проверке в июне было выявлено, что подрядчик допускал нарушение технологии: в частности, асфальт укладывали остывшим, что сказалось на ровности покрытия, появились сегрегационные пятна – все эти недостатки могут существенно снизить срок службы асфальтобетонного покрытия. В одном из мест образовалась просадка – сейчас подрядчик уже устранил ее. Есть недочеты по стыковке швов, ровности покрытия – до введения объекта в эксплуатацию их необходимо ликвидировать. Объект двухлетний, в следующем году работы продолжатся. Также в Олхе проводятся работы по установке освещения. Проходит экспертизу проект по укладке тротуаров – эти меры позволят повысить безопасность движения в поселке.